Stazione di carica per lavavetri

Stazione di ricarica per Window Vac alimentata a batteria WV 5

La stazione di ricarica dall'aspetto moderno per il Window Vac alimentato a batteria WV 5 può caricare e conservare la batteria da sola, così come il Window Vac alimentato a batteria completo.

Caratteristiche e vantaggi
Design accattivante
  • La stazione di ricarica è pensata come utile soprammobile di design che è sempre a portata di mano
Stazione di ricarica comoda e pratica
  • La stazione di ricarica ha posto sia per l'aspiragocce, sia per la batteria di ricambio. Se entrambi sono collegati alla stazione, il primo ad essere ricaricato è l'aspiragocce e poi viene ricaricata la batteria di ricambio.
Vano porta cavo
  • Il cavetto trova posto dietro la stazione di ricarica
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 132 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo