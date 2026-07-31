Stazione di carica per lavavetri
Stazione di ricarica per Window Vac alimentata a batteria WV 5
La stazione di ricarica dall'aspetto moderno per il Window Vac alimentato a batteria WV 5 può caricare e conservare la batteria da sola, così come il Window Vac alimentato a batteria completo.
Caratteristiche e vantaggi
Design accattivante
- La stazione di ricarica è pensata come utile soprammobile di design che è sempre a portata di mano
Stazione di ricarica comoda e pratica
- La stazione di ricarica ha posto sia per l'aspiragocce, sia per la batteria di ricambio. Se entrambi sono collegati alla stazione, il primo ad essere ricaricato è l'aspiragocce e poi viene ricaricata la batteria di ricambio.
Vano porta cavo
- Il cavetto trova posto dietro la stazione di ricarica
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|200 x 132 x 50