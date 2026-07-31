Non è bello vedere le erbacce germogliare sui sentieri e sui muri. Ma è ancora più bello se la crescita indesiderata può essere rimossa rapidamente e senza sforzo - con la batteria WRE 4 e gli smacchiatori WRE 18-55 di Kärcher. Grazie a un motore potente, all'alta velocità e soprattutto al cinturino in setole di nylon, delicato sulle superfici ma molto efficace. Se un cinturino in setole si consuma, può essere sostituito in pochi passaggi senza attrezzi. E proprio così il lavoro può continuare: rimuovi rapidamente e completamente il muschio secco e le erbacce in una posizione che non affatica la schiena.