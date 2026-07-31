Striscia con setole
Cinghia di ricambio in setola in nylon per rimuovere senza fatica le erbacce, adatta per i diserbanti ergonomici WRE 18-55 e WRE 4 Battery di Kärcher.
Non è bello vedere le erbacce germogliare sui sentieri e sui muri. Ma è ancora più bello se la crescita indesiderata può essere rimossa rapidamente e senza sforzo - con la batteria WRE 4 e gli smacchiatori WRE 18-55 di Kärcher. Grazie a un motore potente, all'alta velocità e soprattutto al cinturino in setole di nylon, delicato sulle superfici ma molto efficace. Se un cinturino in setole si consuma, può essere sostituito in pochi passaggi senza attrezzi. E proprio così il lavoro può continuare: rimuovi rapidamente e completamente il muschio secco e le erbacce in una posizione che non affatica la schiena.
Caratteristiche e vantaggi
Setole in nylon efficaci
Sostituzione spazzole senza attrezzi
- Per cambiare facilmente le setole usurate.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|315 x 75 x 18
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Muschio
- Erbe