Supporto girevole in acciaio inox

Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.

Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.

Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,8
Macchine compatibili
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