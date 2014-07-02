Supporto girevole verniciato a polvere

Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120 °. Acciaio zincato.

Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120 °. Acciaio zincato.

Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo