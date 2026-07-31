Telescope extension for PGS 4-18

Lavora anche ad altezze vertiginose: il manico telescopico è l'accessorio perfetto per la sega per rami a batteria PGS 4-18, che consente di tagliare legna e rami fino a 3,5 m di altezza.

Il lavoro in giardino in quota è facile: il manico telescopico della sega per rami a batteria PGS 4-18 consente di impostare l'altezza di lavoro desiderata tra 147 e 206 centimetri e un angolo di lavoro di 135°. Tagliare legna e rami più in alto non è un problema.

Caratteristiche e vantaggi
Telescope extension for PGS 4-18: Comodo telescopio
Comodo telescopio
Regolazione continua e regolazione dell'altezza di lavoro in base all'altezza del corpo e alle esigenze.
Telescope extension for PGS 4-18: Regolazione dell'angolo di 135°
Regolazione dell'angolo di 135°
Possibilità di applicazione flessibile.
Telescope extension for PGS 4-18: Installazione semplice
Installazione semplice
Il manico telescopico può essere montato sul dispositivo in pochi istanti.
Specifiche

Dati tecnici

Colore argento
Peso (kg) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1470 x 69 x 69
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Rami più alti