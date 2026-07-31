Telescope extension for PGS 4-18
Lavora anche ad altezze vertiginose: il manico telescopico è l'accessorio perfetto per la sega per rami a batteria PGS 4-18, che consente di tagliare legna e rami fino a 3,5 m di altezza.
Il lavoro in giardino in quota è facile: il manico telescopico della sega per rami a batteria PGS 4-18 consente di impostare l'altezza di lavoro desiderata tra 147 e 206 centimetri e un angolo di lavoro di 135°. Tagliare legna e rami più in alto non è un problema.
Caratteristiche e vantaggi
Comodo telescopioRegolazione continua e regolazione dell'altezza di lavoro in base all'altezza del corpo e alle esigenze.
Regolazione dell'angolo di 135°Possibilità di applicazione flessibile.
Installazione sempliceIl manico telescopico può essere montato sul dispositivo in pochi istanti.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|argento
|Peso (kg)
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1470 x 69 x 69
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Rami più alti