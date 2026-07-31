Progettato per idropulitrici con portata d'acqua da 1.100 a 1.300 l/h. L'iSolar 800 ha un'ampia larghezza di lavoro di 800 mm. La testata ad acqua è dotata di due spazzole a disco controrotanti. Questi bilanciano le forze trasversali e facilitano la pulizia. Lo snodo angolare flessibile sull'attacco della testina facilita inoltre la pulizia e garantisce che le setole siano sempre a pieno contatto con la superficie. Ciò significa che gli impianti fotovoltaici possono essere puliti alla perfezione con risultati sempre uniformi. Anche i sistemi molto grandi, come quelli che spesso si trovano sui tetti dei fienili, possono essere puliti in pochissimo tempo grazie all'elevata resa superficiale.