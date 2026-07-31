Tracolla
Alleggerisci il tuo carico con la tracolla comoda ed ergonomica, che ti consente di lavorare per lunghi periodi senza stancarti. Compatibile con molti degli attrezzi da giardino a batteria di Kärcher.
La tracolla ergonomica ti consente di lavorare con gli attrezzi da giardino alimentati a batteria di Kärcher per periodi più lunghi senza stress fisico. È comodo da indossare e toglie il peso all'utente. Compatibile con la rimozione delle erbacce WRE 4 Battery, WRE 18-55, i soffiatori per foglie e il soffiatore aspirano BLV 36-240 e BLV 18-200, così come altri attrezzi da giardino alimentati a batteria.
Caratteristiche e vantaggi
Spallaccio rivestito in gomma
Spallaccio regolabile
Blocco di sicurezza
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|240 x 60 x 50