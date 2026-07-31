Triplo ugello, 053
Ugello triplo con cambio manuale degli ugelli. Comoda regolazione del getto. Nelle macchine dotate di iniettore il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Attacco M18x1,5.
Ugello triplo con cambio manuale degli ugelli. Robusto, durevole e non intasabile. Comoda selezione di flusso con punto ad alta pressione (0°), flusso piatto ad alta pressione (25°) e flusso piatto a bassa pressione (40°). Nelle macchine dotate di iniettore il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Attacco M18x1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Dimensione ugello ( )
|53
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3