Ugello triplo con cambio manuale degli ugelli. Robusto, durevole e non intasabile. Comoda selezione di flusso con punto ad alta pressione (0°), flusso piatto ad alta pressione (25°) e flusso piatto a bassa pressione (40°). Nelle macchine dotate di iniettore il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Attacco M18x1,5.