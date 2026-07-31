Triplo ugello, 053

Ugello triplo con cambio manuale degli ugelli. Comoda regolazione del getto. Nelle macchine dotate di iniettore il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Attacco M18x1,5.

Ugello triplo con cambio manuale degli ugelli. Robusto, durevole e non intasabile. Comoda selezione di flusso con punto ad alta pressione (0°), flusso piatto ad alta pressione (25°) e flusso piatto a bassa pressione (40°). Nelle macchine dotate di iniettore il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Attacco M18x1,5.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Dimensione ugello ( ) 53
Temperatura (°C) max. 80
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo