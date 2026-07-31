Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa

Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).

Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile ad alta pressione molto flessibile con rivestimento esterno in gomma e acciaio intrecciato
Connessione: 1/8 "
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 250
Attacco filettato EASY!Lock
Lunghezza (m) 10
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,9
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo