Tubo a getto protetto contro l'esplosione solo in caso di incendio, 1050 mm, Rotante
Lancia in acciaio inox da 1050 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360° sotto pressione.
Lancia in acciaio inox da 1050 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360° sotto pressione.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione massima di lavoro (bar)
|300
|Lunghezza (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Maniglia
|Rotante
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9