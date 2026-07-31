Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 10 m, per una pressione fino a 220 bar.

Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 10
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 220
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,9
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo