Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.

Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 12
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 210
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,6
Macchine compatibili
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