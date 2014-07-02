Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Con attacco brevettato AVS per pistola a pistola (ruotabile) e connessione a vite manuale, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega.

Con attacco brevettato AVS per pistola a pistola (ruotabile) e connessione a vite manuale, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 6
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma