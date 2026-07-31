Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Per una pressione di esercizio fino a 300 bar: tubo flessibile ad alta pressione da 15 m (ID 6) con attacco AVS per avvolgitubo e collegamento a vite manuale EASY! Lock.

Per una pressione di esercizio fino a 300 bar: tubo flessibile ad alta pressione da 15 m (ID 6) con attacco AVS per avvolgitubo e collegamento a vite manuale EASY! Lock.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 6
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 300
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,4