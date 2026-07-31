Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Per una pressione di esercizio fino a 300 bar: tubo flessibile ad alta pressione da 15 m (ID 6) con attacco AVS per avvolgitubo e collegamento a vite manuale EASY! Lock.
Per una pressione di esercizio fino a 300 bar: tubo flessibile ad alta pressione da 15 m (ID 6) con attacco AVS per avvolgitubo e collegamento a vite manuale EASY! Lock.
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Lunghezza (m)
|15
|Attacco filettato
|1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,4