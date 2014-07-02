Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar
Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|315
|Lunghezza (m)
|15
|Attacco filettato
|1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,8