Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.

Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 10
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 220
Lunghezza (m) 20
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,5
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