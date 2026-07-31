Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.

Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 10
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 220
Lunghezza (m) 40
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,4
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo