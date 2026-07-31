Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.