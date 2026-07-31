Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.

Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 12
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 210
Lunghezza (m) 40
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 14,3
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