Tubo ad alta pressione Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Tubo ad alta pressione con comodo raccordo manuale EASY!Lock della serie Classic di Kärcher. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,1
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