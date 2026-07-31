Tubo ad alta pressione Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Tubo ad alta pressione da 10 m elettricamente conduttivo per l'uso in aree pericolose. Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con EASY! Bloccare i collegamenti a vite manuali su entrambe le estremità.
Tubo ad alta pressione da 10 m elettricamente conduttivo per l'uso in aree pericolose. Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con EASY! Bloccare i collegamenti a vite manuali su entrambe le estremità.
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|400
|Lunghezza (m)
|10
|Attacco filettato
|2 x EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,3