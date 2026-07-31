Tubo ad alta pressione Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Tubo ad alta pressione da 10 m elettricamente conduttivo per l'uso in aree pericolose. Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con EASY! Bloccare i collegamenti a vite manuali su entrambe le estremità.

Tubo ad alta pressione da 10 m elettricamente conduttivo per l'uso in aree pericolose. Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con EASY! Bloccare i collegamenti a vite manuali su entrambe le estremità.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,3
Tubo ad alta pressione Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock