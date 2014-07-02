Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.
Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|400
|Lunghezza (m)
|1,5
|Attacco filettato
|2 x M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9