Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.

Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5)con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 1,5
Attacco filettato 2 x M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9