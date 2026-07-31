Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,8
Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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