Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.

Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 4,7
Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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