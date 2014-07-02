Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,5
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo