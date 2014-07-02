Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)
Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|400
|Lunghezza (m)
|10
|Attacco filettato
|1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,5