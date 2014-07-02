Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Tubo flessibile HP a lunga durata per l'impiego nell'industria alimentare. Außendecke ## materiale resistente al grasso animale e non sanguinante. Con giunto rotante, 2 x M 22 x 1,5
Tubo flessibile HP a lunga durata per l'impiego nell'industria alimentare. Außendecke ## materiale resistente al grasso animale e non sanguinante. Con giunto rotante, 2 x M 22 x 1,5
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|400
|Lunghezza (m)
|10
|Attacco filettato
|2 x M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|4,4