Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con connessione avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.
Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con connessione avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|250
|Lunghezza (m)
|15
|Attacco filettato
|1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,7