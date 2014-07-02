Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Tubo flessibile ad alta pressione da 15 m (DN 6) con connettore della pistola grilletto AVS brevettato (rotante). Strato esterno non scolorente per uso nell'industria alimentare. DN 6/155 ° C / 250 bar.
Tubo flessibile ad alta pressione da 15 m (DN 6) con connettore della pistola grilletto AVS brevettato (rotante). Strato esterno non scolorente per uso nell'industria alimentare. DN 6/155 ° C / 250 bar.
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|250
|Lunghezza (m)
|15
|Attacco filettato
|1 M22 x 1,5 / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,7