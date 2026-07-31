Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con attacco avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.

Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con attacco avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 6
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,9
Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock