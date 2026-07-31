Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Tubazione TR igiene DN8 40MPa 20m

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 20
Attacco filettato 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 7