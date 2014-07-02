Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5
Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|400
|Lunghezza (m)
|20
|Attacco filettato
|2 x M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|7,2