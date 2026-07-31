Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 20
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 6,9
Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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