Tubo flessibile A.P. pulizia tubi DN6 14

Il tubo per pulizia tubi da 20 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).

Tubo flessibile ad alta pressione da 20 m (DN 6) per la pulizia dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile in PVC ad alta pressione molto flessibile
  • Gestione ultraleggera e ottimale.
  • Resistente alla pressione fino a 120 bar.
Connessione: 1/8 "
  • Compatibile con ugelli per la pulizia dei tubi.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 140
Attacco filettato M22 x 1,5
Lunghezza (m) 20
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,9
Macchine compatibili
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