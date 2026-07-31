Tubo flessibile A.P. pulizia tubi DN6 14
Il tubo per pulizia tubi da 20 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).
Tubo flessibile ad alta pressione da 20 m (DN 6) per la pulizia dei tubi (attacco filettato per ugello R 1/8).
Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile in PVC ad alta pressione molto flessibile
- Gestione ultraleggera e ottimale.
- Resistente alla pressione fino a 120 bar.
Connessione: 1/8 "
- Compatibile con ugelli per la pulizia dei tubi.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|140
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Lunghezza (m)
|20
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,9