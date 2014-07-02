Tubo flessibile solare

Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.

Il tubo flessibile ad alta pressione di alta qualità con rivestimento in gomma è adatto per l'uso in combinazione con iSolar TL 7. Lo strato esterno del tubo presenta caratteristiche di scorrimento particolarmente buone, ideali per estendere e ritrarre l'asta telescopica.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo telescopico (m) 8,5
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 155
Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,6
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