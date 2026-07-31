Ugello a getto triplo, 055

Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.

Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Robusto, resistente e non intasante. Pratica selezione del flusso del punto ad alta pressione (0 °), flusso piatto ad alta pressione (25 °) e flusso piatto a bassa pressione (40 °). Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Dimensione ugello ( ) 55
Temperatura (°C) max. 80
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo