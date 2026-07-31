Ugello a getto triplo, 100
Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.
Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Robusto, resistente e non intasante. Pratica selezione del flusso del punto ad alta pressione (0 °), flusso piatto ad alta pressione (25 °) e flusso piatto a bassa pressione (40 °). Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Dimensione ugello ( )
|100
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3