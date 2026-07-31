Ugello angolare corto L2P Ø3mm / 30°

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di cambio rapido
  • Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Ugello in plastica
  • Si evitano danni alle superfici delicate nel caso in cui l'ugello tocchi accidentalmente la superficie.
Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 134 x 46 x 22
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di apparecchiature di produzione, come utensili per stampaggio a iniezione, sistemi di trasporto e sistemi di movimentazione, ecc.
  • Ideale per la pulizia in ambienti industriali, ad esempio per la pulizia degli impianti produttivi
  • Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta