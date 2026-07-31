L'ugello angolato devia il getto di 90°, rendendolo ideale per la pulizia di strutture complesse, rientranze e aree molto angolate. Questo ugello è in gran parte realizzato in plastica utilizzando l'innovativo processo di stampa 3D. Ciò elimina le limitazioni dei metodi di produzione convenzionali e l'ugello raggiunge prestazioni di pulizia ottimali. L'ugello può essere facilmente esteso utilizzando le prolunghe disponibili separatamente per ugelli angolari.