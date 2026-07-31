Ugello angolare corto L2P Ø3mm / 90°

Nell'ugello ad angolo il getto viene deviato lateralmente di 90°. È particolarmente adatto per la pulizia di strutture complesse, rientranze e aree molto angolate.

L'ugello angolato devia il getto di 90°, rendendolo ideale per la pulizia di strutture complesse, rientranze e aree molto angolate. Questo ugello è in gran parte realizzato in plastica utilizzando l'innovativo processo di stampa 3D. Ciò elimina le limitazioni dei metodi di produzione convenzionali e l'ugello raggiunge prestazioni di pulizia ottimali. L'ugello può essere facilmente esteso utilizzando le prolunghe disponibili separatamente per ugelli angolari.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di cambio rapido
  • Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Ugello in plastica
  • Si evitano danni alle superfici delicate nel caso in cui l'ugello tocchi accidentalmente la superficie.
Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 134 x 46 x 22
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di apparecchiature di produzione, come utensili per stampaggio a iniezione, sistemi di trasporto e sistemi di movimentazione, ecc.
  • Ideale per la pulizia in ambienti industriali, ad esempio per la pulizia degli impianti produttivi
  • Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta