Ugello angolare corto L2P Ø4mm / 90°
Nell'ugello ad angolo il getto viene deviato lateralmente di 90°. È particolarmente adatto per la pulizia di strutture complesse, rientranze e aree molto angolate.
L'ugello angolato devia il getto di 90°, rendendolo ideale per la pulizia di strutture complesse, rientranze e aree molto angolate. Questo ugello è in gran parte realizzato in plastica utilizzando l'innovativo processo di stampa 3D. Ciò elimina le limitazioni dei metodi di produzione convenzionali e l'ugello raggiunge prestazioni di pulizia ottimali. L'ugello può essere facilmente esteso utilizzando le prolunghe disponibili separatamente per ugelli angolari.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di cambio rapido
- Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Ugello in plastica
- Si evitano danni alle superfici delicate nel caso in cui l'ugello tocchi accidentalmente la superficie.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|135 x 45 x 20
Aree di applicazione
- Per la pulizia di apparecchiature di produzione, come utensili per stampaggio a iniezione, sistemi di trasporto e sistemi di movimentazione, ecc.
- Ideale per la pulizia in ambienti industriali, ad esempio per la pulizia degli impianti produttivi
- Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta