Ugello omnidirezionale lungo 3x10
Ugello a getto rotondo a lunga potenza per i sistemi di pulizia con ghiaccio secco. Per applicazioni abrasive, come la rimozione di incrostazioni ostinate, vernice, olio o fuliggine.
Perfetto per la pulizia efficace di componenti, stampi a iniezione o anche robot rasaerba con sistemi di sabbiatura a ghiaccio secco. Il lungo ugello a getto tondo in robusto acciaio inox e alluminio facilita applicazioni particolarmente abrasive e rimuove facilmente lo sporco ostinato e le incrostazioni causate da oli, grassi, lubrificanti o fuliggine. Il corrispondente sistema di cambio rapido garantisce che la gestione dell'ugello sia semplice, veloce e comoda.
Caratteristiche e vantaggi
Contorno del getto lungo e abrasivo
- Le alte prestazioni consentono di rimuovere senza fatica anche i depositi più ostinati.
- Consumo molto basso di aria compressa e CO2.
Sistema di cambio rapido
- Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Design robusto e duraturo
- Design di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
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Aree di applicazione
- Lavaggio componenti metallurgici
- Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta
- Per rimuovere la vernice dai componenti della macchina
- Per la pulizia di attrezzi da giardino e tosaerba robotizzati