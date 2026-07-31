Ugello omnidirezionale lungo 3x10

Ugello a getto rotondo a lunga potenza per i sistemi di pulizia con ghiaccio secco. Per applicazioni abrasive, come la rimozione di incrostazioni ostinate, vernice, olio o fuliggine.

Perfetto per la pulizia efficace di componenti, stampi a iniezione o anche robot rasaerba con sistemi di sabbiatura a ghiaccio secco. Il lungo ugello a getto tondo in robusto acciaio inox e alluminio facilita applicazioni particolarmente abrasive e rimuove facilmente lo sporco ostinato e le incrostazioni causate da oli, grassi, lubrificanti o fuliggine. Il corrispondente sistema di cambio rapido garantisce che la gestione dell'ugello sia semplice, veloce e comoda. 

Caratteristiche e vantaggi
Contorno del getto lungo e abrasivo
  • Le alte prestazioni consentono di rimuovere senza fatica anche i depositi più ostinati.
  • Consumo molto basso di aria compressa e CO2.
Sistema di cambio rapido
  • Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Design robusto e duraturo
  • Design di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Lavaggio componenti metallurgici
  • Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta
  • Per rimuovere la vernice dai componenti della macchina
  • Per la pulizia di attrezzi da giardino e tosaerba robotizzati