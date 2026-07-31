Perfetto per la pulizia efficace di componenti, stampi a iniezione o anche robot rasaerba con sistemi di sabbiatura a ghiaccio secco. Il lungo ugello a getto tondo in robusto acciaio inox e alluminio facilita applicazioni particolarmente abrasive e rimuove facilmente lo sporco ostinato e le incrostazioni causate da oli, grassi, lubrificanti o fuliggine. Il corrispondente sistema di cambio rapido garantisce che la gestione dell'ugello sia semplice, veloce e comoda.