L'ugello a getto tondo lungo può essere utilizzato per pulire efficacemente componenti, stampi a iniezione o rasaerba robotizzati con sistemi di sabbiatura con ghiaccio secco. Realizzato in robusto acciaio inox e alluminio, è ideale per applicazioni abrasive e dettagliate e rimuove senza fatica anche lo sporco più ostinato e le incrostazioni causate da oli, grassi, lubrificanti e fuliggine. Grazie al sistema di cambio rapido integrato, l'ugello può essere maneggiato in modo rapido e comodo.