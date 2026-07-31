Ugello omnidirezionale lungo L2P Ø4mm
Ugello potente a getto tondo lungo per i sistemi di pulizia con ghiaccio secco. Per applicazioni abrasive: rimozione di incrostazioni ostinate, vernici, olio o fuliggine.
L'ugello a getto tondo lungo può essere utilizzato per pulire efficacemente componenti, stampi a iniezione o rasaerba robotizzati con sistemi di sabbiatura con ghiaccio secco. Realizzato in robusto acciaio inox e alluminio, è ideale per applicazioni abrasive e dettagliate e rimuove senza fatica anche lo sporco più ostinato e le incrostazioni causate da oli, grassi, lubrificanti e fuliggine. Grazie al sistema di cambio rapido integrato, l'ugello può essere maneggiato in modo rapido e comodo.
Caratteristiche e vantaggi
Contorno del getto lungo e abrasivo
- Le alte prestazioni consentono di rimuovere senza fatica anche i depositi più ostinati.
- Consumo molto basso di aria compressa e CO2.
Sistema di cambio rapido
- Estremamente facile da maneggiare e a regolazione variabile.
Design robusto e duraturo
- Design di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|237 x 22 x 22
Aree di applicazione
- Lavaggio componenti metallurgici
- Per la pulizia di macchine, componenti del motore, stampi e superfici di tenuta
- Per rimuovere la vernice dai componenti della macchina
- Per la pulizia di attrezzi da giardino e tosaerba robotizzati