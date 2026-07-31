Pratico ugello triplo con diversi getti progettato per il cambio rapido e semplice ruotando l'ugello. Sono disponibili i seguenti getti: getto a matita ad alta pressione, getto a ventola ad alta pressione (25 °) e getto a ventola a bassa pressione (40 °, regolazione manuale necessaria). Per idropulitrici con iniettori; ventilatore a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore: M18 x 1,5.