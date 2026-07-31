Ugello snodabile, 050
Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.
Pratico ugello triplo con diversi getti progettato per il cambio rapido e semplice ruotando l'ugello. Sono disponibili i seguenti getti: getto a matita ad alta pressione, getto a ventola ad alta pressione (25 °) e getto a ventola a bassa pressione (40 °, regolazione manuale necessaria). Per idropulitrici con iniettori; ventilatore a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore: M18 x 1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensione ugello ( )
|50
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3