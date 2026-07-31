Il set di panni per la pulizia dei pavimenti EasyFix comprende due panni per pavimenti altamente assorbenti e resistenti in fibra fine di alta qualità per la bocchetta EasyFix. Il tessuto con una speciale struttura ad anello garantisce una raccolta particolarmente buona dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati di pulizia eccellenti e igienici: anche gli angoli e i bordi sono puliti in un attimo. Grazie al sistema a strappo, i panni per la pulizia dei pavimenti possono essere agganciati in modo semplice e veloce all'ugello del pulitore a vapore: basta premerli sull'ugello EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente posizionato e non può scivolare. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno ed estrarre la bocchetta per pavimenti.