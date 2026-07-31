Universal floor cloth set EasyFix
I panni universali per pulitori a vapore in fibra fine di alta qualità, grazie al sistema di aggancio e sgancio, garantiscono di non entrare in contatto con lo sporco sostituisci il panno.
Il set di panni per la pulizia dei pavimenti EasyFix comprende due panni per pavimenti altamente assorbenti e resistenti in fibra fine di alta qualità per la bocchetta EasyFix. Il tessuto con una speciale struttura ad anello garantisce una raccolta particolarmente buona dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati di pulizia eccellenti e igienici: anche gli angoli e i bordi sono puliti in un attimo. Grazie al sistema a strappo, i panni per la pulizia dei pavimenti possono essere agganciati in modo semplice e veloce all'ugello del pulitore a vapore: basta premerli sull'ugello EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente posizionato e non può scivolare. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno ed estrarre la bocchetta per pavimenti.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premiumLa speciale struttura ad anello del panno garantisce una raccolta particolarmente buona dello sporco e risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure sigillate. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loopPanno per la pulizia del pavimento facilmente attaccabile all'ugello del pavimento semplicemente premendo su di esso. Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimentoNessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta. Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 115 x 10
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle