Vettura bombola CO2 L2P
Perfetto come complemento agli impianti di sabbiatura con ghiaccio secco con processo Liquid-to-Pellet: carrello per bombole per il trasporto sicuro di bombole di CO₂ standard.
Il pratico carrello portabombole facilita il trasporto di tutte le comuni bombole di CO₂ fino a un diametro di 230 millimetri. Ciò lo rende il complemento perfetto per i sistemi di sabbiatura con ghiaccio secco Kärcher con processo Liquid-to-Pellet.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|10,3