Y-Verteiler
Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.
Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
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- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
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- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
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- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
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- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus