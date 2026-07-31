Y-Verteiler

Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.

Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Macchine compatibili
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