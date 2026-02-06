Il robot tagliaerba RCX 4 taglia prati fino a 1500 metri quadrati in modo completamente automatico e senza la necessità di cavi perimetrali. Il GPS, l'antenna RTK e la telecamera dotata di IA consentono una navigazione libera da fili di confine. Il posizionamento preciso permette di falciare lungo tracce parallele, completando il lavoro nel minor tempo possibile. Gli ostacoli, come alberi o piccoli animali come i ricci, vengono riconosciuti in modo intelligente ed evitati mantenendo la distanza ottimale. L'altezza di taglio può essere regolata in modo variabile tra 2 e 6 centimetri. Il robot tagliaerba mappa le aree di lavoro tramite il controllo remoto dell'app o attraverso il riconoscimento delle superfici basato su IA. È possibile configurare zone di lavoro e zone vietate (no-go zones). Per una maggiore comodità, tramite l'app si possono personalizzare le impostazioni del programma, il comportamento di guida e molto altro ancora. La trazione integrale consente di falciare pendenze fino al 60% e di effettuare manovre di svolta particolarmente delicate per proteggere il prato. Tutte le impostazioni di base possono essere visualizzate e regolate direttamente sul display LCD.