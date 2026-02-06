Robot rasaerba RCX 4
Il robot tagliaerba RCX 4 taglia in modo automatico senza la necessità di cavi perimetrali, grazie al GPS, all'RTK e alla telecamera dotata di IA. Con trazione integrale per terreni impervi
Il robot tagliaerba RCX 4 taglia prati fino a 1500 metri quadrati in modo completamente automatico e senza la necessità di cavi perimetrali. Il GPS, l'antenna RTK e la telecamera dotata di IA consentono una navigazione libera da fili di confine. Il posizionamento preciso permette di falciare lungo tracce parallele, completando il lavoro nel minor tempo possibile. Gli ostacoli, come alberi o piccoli animali come i ricci, vengono riconosciuti in modo intelligente ed evitati mantenendo la distanza ottimale. L'altezza di taglio può essere regolata in modo variabile tra 2 e 6 centimetri. Il robot tagliaerba mappa le aree di lavoro tramite il controllo remoto dell'app o attraverso il riconoscimento delle superfici basato su IA. È possibile configurare zone di lavoro e zone vietate (no-go zones). Per una maggiore comodità, tramite l'app si possono personalizzare le impostazioni del programma, il comportamento di guida e molto altro ancora. La trazione integrale consente di falciare pendenze fino al 60% e di effettuare manovre di svolta particolarmente delicate per proteggere il prato. Tutte le impostazioni di base possono essere visualizzate e regolate direttamente sul display LCD.
Caratteristiche e vantaggi
Navigazione tramite GPS e RTK
- Non è richiesto alcun filo perimetrale, il che significa che non sono necessarie lunghe installazioni o laboriose regolazioni dei cavi.
- Grazie alla comunicazione con i satelliti e all'antenna RTK, la posizione può essere determinata con una precisione centimetrica, per definire aree di lavoro precise.
- La mappatura dell'area di taglio avviene in modo molto semplice tramite il controllo remoto diretto del robot tagliaerba.
Fotocamera AI
- La stereo camera 3D riconosce superfici come erba o pietra ed è quindi in grado di eseguire autonomamente la mappatura dell'area di taglio
- La telecamera basata sull'intelligenza artificiale riconosce gli oggetti in modo intelligente e adatta il comportamento di guida a seconda dell'ostacolo. Il robot tagliaerba si avvicina ad alberi e cespugli, ma mantiene la distanza dagli esseri viventi
- Se il segnale GPS è debole, la telecamera supporta la navigazione, in modo che il robot tagliaerba proceda in modo efficiente e sicuro.
Taglio a carreggiata parallela
- Il robot tagliaerba taglia seguendo binari paralleli per la massima efficienza. La distanza tra i binari è personalizzabile.
- Se si desidera evitare la formazione di solchi, il robot tagliaerba può cambiare direzione dopo ogni operazione di taglio o selezionare un'angolazione personalizzata per la falciatura
Trazione integrale
- Grazie alle tre ruote motrici, il robot tagliaerba è in grado di risalire e falciare pendenze fino al 60%
- Sulle superfici irregolari, il robot tagliaerba è in grado di disimpegnarsi autonomamente dalle situazioni difficili
- Può superare soglie più elevate, ad esempio per passare da un'area all'altra con altezze diverse.
Svolta delicata
- L'interazione delle ruote con la ruota posteriore flessibile a 360° consente al robot tagliaerba di girare in modo fluido e delicato, proteggendo l'erba.
Sensore pioggia
- Il robot tagliaerba utilizza il proprio sensore per rilevare la pioggia e, in caso di maltempo, rientra alla stazione di ricarica finché il prato non è nuovamente asciutto
- Tuttavia, l'impostazione può essere personalizzata affinché il dispositivo tagli l'erba anche sotto la pioggia, oppure è possibile regolare il tempo di attesa.
Display LCD
- Grazie all'ampio display LCD è possibile leggere in qualsiasi momento lo stato del robot tagliaerba direttamente sul dispositivo.
- Le impostazioni di base possono essere effettuate tramite il display del dispositivo stesso.
Programmazione automatica con multi-zone
- Il robot tagliaerba crea un programma di lavoro personalizzato in base all'area e alle condizioni del prato, che viene poi eseguito regolarmente
- È possibile creare diverse zone tra le quali il robot tagliaerba può passare in modo indipendente e selettivo.
- È possibile programmare il robot, ad esempio per evitare che entri in una determinata zona di taglio del prato a un orario specifico della giornata.
Specifiche
Dati tecnici
|Resa per area (m²)
|1500
|Tipo di tagliaerba
|Lame a oscillazione libera
|Numero di pale
|3
|Larghezza di taglio (cm)
|22
|Altezza di taglio (mm)
|20 / 60
|Capacità di arrampicata (%)
|max. 60
|Applicazione di falciatura
|Pacciamatura
|Tecnologia di navigazione
|GPS / RTK / Fotocamera AI
|Tipo di fotocamera
|Stereo 3D
|Definizione dell'area di taglio
|Localizzazione GPS / Rilevamento dell'erba
|Larghezza del corridoio più stretto (cm)
|80
|Numero di zone di taglio (Pezzo(i))
|max. 10
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|75
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio batteria (V)
|18
|Capacità della batteria (Ah)
|5
|Potenza di uscita (A)
|3
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|60
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Durata per carica della batteria (min)
|90
|Peso senza accessori (kg)
|12,4
|Peso con imballo (kg)
|31
Scope of supply
- Stazione di ricarica
- Antenna RTK
- Picchetti per messa a terra per il fissaggio della stazione di ricarica: 8 Pezzo(i)
- Picchetti per messa a terra per il fissaggio dell'antenna RTK: 4 Pezzo(i)
- Viti per l'installazione dell'antenna RTK: 4 Pezzo(i)
- Lame e viti per tosaerba: 9 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema di navigazione: Strisce sistematiche
- Zone vietate
- Funzione di taglio dei bordi
- Tecnologia dei sensori: Sensore ottico/ Sensore pioggia/ Sensore di sollevamento/ sensore antiribaltamento/ Sensore di impatto
- LoRa®
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- Connessione tramite Bluetooth
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Blocco codice PIN
- Aggiornamento firmware OTA
- Piatto di taglio flottante
- Trazione integrale
- Schermo
- ritardo per pioggia
- Numero di ruote: 3 Pezzo(i)
- Portatile
- Antifurto
Videos
Accessori
RICAMBI RCX 4
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.