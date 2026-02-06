Tubo PrimoFlex® premium 5/8" – 25 m

Tecnologia brevettata doppio rinforzo. Pressione di scoppio: 50 bar. Range di temperatura da -20 a 65° C.

Caratteristiche e vantaggi
18 anni di garanzia
  • Durevolezza garantita
5 strati
  • Non si attorciglia
Resiste fino a 45 bar
  • Resistente e durevole
Robusto, flessibile, non si attorciglia
  • Comoda e pratica
Resiste a tutte le temperature comprese tra -20 e +65°C
  • Resistente e durevole
Privo di piombo, cadmio e bario
  • Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
  • Durevolezza garantita
Tubo da giardino di qualità senza ftalati (<0,1%)
  • Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Strato intrecciato con fibra gialla DuPontTM Kevlar®
  • Resistente e durevole
Strato esterno anti-UV, resistente alle intemperie
  • Resistente e durevole
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 5/8″
Lunghezza del tubo (m) 25
Colore Giallo
Peso (kg) 4,9
Peso con imballo (kg) 5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 340 x 340 x 395

I marchi DuPont™ e Kevlar® sono marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.