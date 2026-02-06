Tubo PrimoFlex® premium 5/8" – 25 m
Tecnologia brevettata doppio rinforzo. Pressione di scoppio: 50 bar. Range di temperatura da -20 a 65° C.
Caratteristiche e vantaggi
18 anni di garanzia
- Durevolezza garantita
5 strati
- Non si attorciglia
Resiste fino a 45 bar
- Resistente e durevole
Robusto, flessibile, non si attorciglia
- Comoda e pratica
Resiste a tutte le temperature comprese tra -20 e +65°C
- Resistente e durevole
Privo di piombo, cadmio e bario
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
- Durevolezza garantita
Tubo da giardino di qualità senza ftalati (<0,1%)
- Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Strato intrecciato con fibra gialla DuPontTM Kevlar®
- Resistente e durevole
Strato esterno anti-UV, resistente alle intemperie
- Resistente e durevole
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|5/8″
|Lunghezza del tubo (m)
|25
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|4,9
|Peso con imballo (kg)
|5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|340 x 340 x 395
I marchi DuPont™ e Kevlar® sono marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.