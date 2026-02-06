Pistola multifunzione Premium

Le pistole da giardino e i soffioni a getto largo di Kärcher sono il top degli accessori da giardino grazie al loro design e allo loro maneggevolezza.

Accessorio robusto, con impugnatura in plastica morbida piacevole al tatto. L'utente ha la possibilità di scegliere tra 4 ugelli spruzzo: getto unico, getto a pioggia, getto girante e nebulizzatore. La regolazione precisa del getto e della portata d'acqua è fattibile con una sola mano. Premendo comodamente il grilletto con il dito l'accessorio si ferma. Compatibile con tutti i sitemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
4 disegni
  • Getto abbondante, getto leggero, getto a ventaglio, nebulizzato
Chiusura automatica
  • Sbloccabile con un dito
Utilizzabile con una mano sola
  • Portata regolabile
Ergonomica
  • Utilizzabile con una mano sola
Sistema a click
  • Compatibile con tutti i prodotti più comuni sul mercato
Impugnatura piacevole al tatto
  • Comoda e pratica
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 180 x 63 x 210

Dotazione

  • Tipo di getto: nebulizzato
  • Tipo di getto: piatto orizzontale
  • Tipo di getto: a spillo
  • Tipo di getto: a irrigatore
Pistola multifunzione Premium
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.