Accessorio robusto, con impugnatura in plastica morbida piacevole al tatto. L'utente ha la possibilità di scegliere tra 4 ugelli spruzzo: getto unico, getto a pioggia, getto girante e nebulizzatore. La regolazione precisa del getto e della portata d'acqua è fattibile con una sola mano. Premendo comodamente il grilletto con il dito l'accessorio si ferma. Compatibile con tutti i sitemi a click presenti sul mercato.