Supporto a parete per doccia
Supporto a parete per doccia: fissaggio a parete di lance per doccia esterna. Utilizzabile anche come portalancia interno e tubi da giardino (diametro 16mm -20mm). Completo di tasselli e viti.
Caratteristiche e vantaggi
Utilizzabile compe portalancia e portatubi (diametro 16-20mm) in interno
- Uso flessibile.
Completo di viti e tasselli
- Pronto all'uso. Completo di tutto il necessario.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 86 x 146