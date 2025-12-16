Supporto a parete per doccia

Supporto a parete per doccia: fissaggio a parete di lance per doccia esterna. Utilizzabile anche come portalancia interno e tubi da giardino (diametro 16mm -20mm). Completo di tasselli e viti.

Caratteristiche e vantaggi
Utilizzabile compe portalancia e portatubi (diametro 16-20mm) in interno
  • Uso flessibile.
Completo di viti e tasselli
  • Pronto all'uso. Completo di tutto il necessario.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 86 x 146