Spazzatrice manuale S 4 Twin Plus
L'S 4 Twin Plus è una spazzatrice in edizione limitata di colore nero, realizzata per il 30% da plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi
La spazzatrice che fa un passo avanti: l'edizione limitata S 4 Twin Plus in colore nero, realizzata per il 30% da plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, offre i migliori risultati di pulizia e un elevato livello di comfort. Grazie al suo potente rullospazzola, alle 2 spazzole laterali e a una larghezza di lavoro totale di 680 mm, pulisce senza sforzo aree fino a 2400 m² all'ora. La macchina convoglia lo sporco direttamente nel vano raccolta da 20 litri. Le setole lunghe delle spazzole laterali garantiscono una pulizia accurata fin sopra i bordi. Inoltre, l'S 4 Twin Plus è dotata di una pinza raccogli-rifiuti che può essere comodamente agganciata all'impugnatura. Ciò consente di raccogliere anche lo sporco più grossolano in modo igienico senza doversi chinare. L'archetto di spinta, regolabile in altezza in modo continuo, può essere adattato in modo ottimale alla statura dell'utilizzatore. La spazzatrice può essere facilmente ripiegata senza piegarsi grazie a una pedana sul telaio e trasportata tramite la maniglia, per un rimessaggio salvaspazio. Grazie all'aggancio delle spazzole laterali senza l'uso di attrezzi, la spazzatrice è pronta all'uso.
Caratteristiche e vantaggi
Pratico tappo per spazzola lateraleAttacco spazzola laterale senza attrezzi per una rapida installazione e distribuzione.
Pinze di presa con fissaggio sull'impugnatura di spintaRaccogliere i rifiuti dal marciapiede o da siepi e aiuole in modo igienico e senza chinarsi.
Caratteristiche sostenibiliRealizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾. Imballaggi realizzati con almeno l'80% di carta riciclata. L'imballaggio contiene sacchetti di plastica realizzati con almeno il 50% di materiale riciclato²⁾
Regolazione in altezza con attacco a baionetta
- Spazzata confortevole per la schiena grazie alla regolazione individuale dell'altezza.
Comoda pedana
- Ribaltare completamente la spazzatrice senza chinarsi - per risparmiare spazio.
Semplice rimozione della tramoggia dei rifiuti
- Semplice svuotamento della tramoggia dei rifiuti.
Vano raccolta verticale
- Tramoggia di scarico vuota senza alcun contatto con lo sporco.
Spazzare vicino al bordo
- Spazzatura approfondita di angoli, bordi e fessure.
Pratica maniglia per il trasporto
- La spazzatrice può essere facilmente trasportata e riposta grazie alla maniglia di trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro con spazzola laterale (mm)
|680
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|2400
|Carenatura/Telaio
|Plastica / plastica
|Contenitore per rifiuti (l)
|20
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|10,2
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|10,2
|Peso con imballo (kg)
|11,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Solo prodotto, tutte le parti in plastica esclusi gli accessori. / ²⁾ Relativo all'imballaggio all'interno della scatola.
Scope of supply
- Pinza per rifiuti: 1 Pezzo(i)
- Scopa laterale: 2 Pezzo(i)
Dotazione
- Archetto di spinta ergonomico
- Maniglia a spinta infinitamente variabile
- Posizione di ritiro
- Pedana per stivaggio salvaspazio
- Attacco spazzola laterale senza attrezzi
- Vano raccolta verticale
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Viottoli intorno alla casa
- Sentieri
- Patio, vialetti
- Cantina
Accessori
RICAMBI S 4 Twin Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.