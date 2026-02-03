La spazzatrice che fa un passo avanti: l'edizione limitata S 4 Twin Plus in colore nero, realizzata per il 30% da plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, offre i migliori risultati di pulizia e un elevato livello di comfort. Grazie al suo potente rullospazzola, alle 2 spazzole laterali e a una larghezza di lavoro totale di 680 mm, pulisce senza sforzo aree fino a 2400 m² all'ora. La macchina convoglia lo sporco direttamente nel vano raccolta da 20 litri. Le setole lunghe delle spazzole laterali garantiscono una pulizia accurata fin sopra i bordi. Inoltre, l'S 4 Twin Plus è dotata di una pinza raccogli-rifiuti che può essere comodamente agganciata all'impugnatura. Ciò consente di raccogliere anche lo sporco più grossolano in modo igienico senza doversi chinare. L'archetto di spinta, regolabile in altezza in modo continuo, può essere adattato in modo ottimale alla statura dell'utilizzatore. La spazzatrice può essere facilmente ripiegata senza piegarsi grazie a una pedana sul telaio e trasportata tramite la maniglia, per un rimessaggio salvaspazio. Grazie all'aggancio delle spazzole laterali senza l'uso di attrezzi, la spazzatrice è pronta all'uso.