MOBILE CLEANING
Non c'è una presa di corrente nelle vicinanze? Nessun problema: le soluzioni Kärcher alimentate a batteria superano i confini della pulizia esterna sia nella media che nella bassa pressione.
Idropistola
Collega il tubo flessibile e sei pronto per iniziare: con l'innovativa KHB 5 Kärcher con batteria intercambiabile da 18 V. Pulisci rapidamente all'esterno della casa, senza la necessità di un collegamento elettrico.
Mobile Outdoor Cleaner
Il Mobile Outdoor Cleaner è estremamente compatto e dotato di batteria integrata e serbatoio dell'acqua. Facile da trasportare e riporre, è l'alleato perfetto per un'ampia varietà di applicazioni senza bisogno di connessione elettrica e idrica.